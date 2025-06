POL-HRO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen zum Nachteil von Fahrradfahrern an einem Wochenende

Schwerin (ots) -



Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es in der Bornhövedstraße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines PKW und eines Radfahrers durch sogenanntes "Dooring".



Ein 55-jähriger Autofahrer wollte seinen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw verlassen und öffnete die Fahrertür. Dabei habe er den rückwärtigen Verkehr missachtet. Der auf derselben Straße befindliche 60-jährige Fahrradfahrer konnte die sich unvermittelt vor ihm öffnende Fahrzeugtür nicht mehr umfahren, stieß dagegen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Außerdem entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von circa 1100 Euro.



Ein weiterer Verkehrsunfall, mit der Beteiligung eines PKW- und eines Radfahrers, ereignete sich am Sonntag, den 15. Juni 2025 gegen 11:15 Uhr in der Ludwigsluster Chaussee in Schwerin.



Der 13-jährige Junge hielt mit seiner Mutter, welche ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, an einer roten Fußgängerampel in der Ludwigsluster Chaussee Ecke Blumenbrink. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün wechselte fuhren die beiden Verkehrsteilnehmer an, um ihren Weg fortzusetzen. Ein auf der Ludwigsluster Chaussee herannahender Audifahrer missachtete aus unbekannten Gründen die für den PKW-Verkehr rot anzeigende Ampel und stieß mit dem die Straße überquerenden Kind zusammen. In der weiteren Folge fiel der Junge von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Es entstand zudem ein Sachschaden von circa 550 Euro.



In beiden Fällen war die Versorgung der Verletzten vor Ort durch einen Rettungswagen nicht notwendig. Die ärztliche Behandlung wird bei Bedarf im Nachgang erfolgen.



Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.



In den Sommermonaten sind vermehrt Verkehrsteilnehmer mit Zweirädern im Straßenverkehr unterwegs. Die Polizei appelliert erneut an die gegenseitige Rücksichtnahme auf öffentlichen Plätzen und Wegen.



