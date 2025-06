POL-HRO: 82-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Fahrradfahrer in Rostock-Dierkow schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am vergangenen Sonnabend, 14. Juni 2025, kam es in der Lorenzstraße im Rostocker Stadtteil Dierkow zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.



Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 71-jähriger Radfahrer gegen 13:15 Uhr den Gehweg auf der rechten Straßenseite der Lorenzstraße, in der Annahme, dass es sich um einen Radweg handele. Auf Höhe der Hausnummer 35 trat die Fußgängerin zwischen zwei Beton-Müllcontainerboxen auf den Gehweg und wurde von dem in Richtung Kurt-Schumacher-Ring fahrenden Fahrradfahrer erfasst. Beide Beteiligte stürzten zu Boden. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, während die Fußgängerin schwer verletzt wurde.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Fußgängerin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, der Radfahrer ist ungarischer Nationalität.



