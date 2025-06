POL-HRO: Alkoholisiert, berauscht, ohne Fahrerlaubnis oder Versicherungsschutz - Polizei im Landkreis Rostock zieht am Wochenende mehrere Verkehrssünder aus dem Verkehr

Landkreis Rostock (ots) -



Im Rahmen des zurückliegenden Wochenendes ist es den Beamtinnen und Beamten der Reviere in der Polizeiinspektion Güstrow gelungen, insgesamt 14 Verkehrssünder aus dem Verkehr zu ziehen.



In der Zeit von Freitag- bis Montagmorgen stellten die Einsatzkräfte allein fünf Verkehrsteilnehmer fest, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führten. Den traurigen Negativrekord von 2,48 Promille stellt in diesem Kontext ein 71-jähriger Deutscher auf, als dieser laut gegenwärtiger Erkenntnisse am Nachmittag des 13.06.2025 mit einem Pkw in Roggentin bei Rostock unterwegs war. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 15:45 Uhr auf die augenscheinliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Im Bereich eines örtlichen Gewerbegebietes konnte der stark alkoholisierte Mann durch die Einsatzkräfte nur kurze Zeit später festgestellt und an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde sichergestellt.



Zusätzlich zu den alkoholbedingten Verkehrsdelikten wurden im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zudem vier weitere Fahrzeugführer ohne die jeweils notwendige Fahrerlaubnis festgestellt. Obendrein konnten Einsatzkräfte insgesamt drei Fahrzeugführer stoppen, die ihre Gefährte nach derzeitigem Kenntnisstand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert haben sollen. Bei einem weiteren kontrollierten Fahrzeug bestand zudem kein Versicherungsschutz.



Im Bereich des Polizeihauptreviers Bad Doberan lieferte sich ein 49-jähriger Motorradfahrer eine kilometerlange Verfolgungsfahrt mit eingesetzten Polizeikräften, als dieser augenscheinlich mit etwa 100 km/h in einer 30er-Zone in Wittenbeck zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm unterwegs war. Der rücksichtslose Fahrer durchfuhr bei gleichbleibender Geschwindigkeit den örtlichen Campingplatz sowie den angrenzenden Küstenwald. Zwischen Heiligendamm und Bad Doberan endete die Verfolgung, als die Beamten dem Deutschen den Weg versperren konnten. Warum der Mann mit seiner Ducati sich der angezeigten Verkehrskontrolle entziehen wollte ist indes unklar. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Darüber hinaus lagen auch keine Hinweise für die Beeinflussung durch andere berauschende Mittel vor. Der Führerschein des Rasers wurde beschlagnahmt und auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



In allen Sachverhalten wurden Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren eingeleitet. Dier hierzu weiterführenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.



