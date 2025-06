POL-NB: tödlicher Badeunfall auf der Insel Hiddensee

Insel Hiddensee (ots) -



Am 15.06.2025 gab es einen tödlichen Badeunfall am Strand von Vitte

auf der Insel Hiddensee. Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich

die 71-jährige Urlauberin aus Stralsund zum Baden in die Ostsee.

Gegen 17:30 Uhr entdeckte ein Schwimmer die leblos im Wasser

treibende Frau und brachte sie umgehend an Land. Sofort eingeleitete

Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos. Der eingesetzte

Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Derzeit gibt es

keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei hat zur

Klärung der genauen Todesumstände ein Ermittlungsverfahren

eigeleitet.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell