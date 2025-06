POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L211 ( LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 15.06.25, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der L 211, auf Höhe

des Hafens Bodstedt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

Motorroller. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 51-jährige

Fahrer eines Motorrollers die Landesstraße und bemerkte zu spät, dass

vor ihm Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten. Er fuhr auf das

Heck des letzten PKW auf.

Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren

Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht. Der 11-jährige Sozius

auf dem Roller erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche

Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die

Uniklinik nach Rostock geflogen. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4.000 Euro. Für

die Unfallaufnahme erfolgte eine einstündige Vollsperrung der L211.





