POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer auf der L283 (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)



Am 14.06.2025, gegen 16:55 Uhr, kam es auf der L283, zwischen

Hintersee und Glashütte zu einem Verkehrsunfall. Nach bislang

vorliegenden Erkenntnissen kam der 54-jährige deutsche Kradfahrer in

einer Kurve ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der Leitplanke. Eine Streife der Bundespolizei war

zuerst am Unfallort und leistete bis zum Eintreffen des

Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde im Anschluss

mit dem Rettungshubschrauber nach Greifswald in die Uni-Klinik

geflogen. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Vollsperrung

der Landesstraße.





