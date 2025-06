Öffentlichkeitsfahndung nach einer 40-jährigen Frau in Zinnowitz

Details anzeigen Foto der vermissten Diana Krebs Foto der vermissten Diana Krebs

Seit dem 14.06.2025, gegen 10:45 Uhr, wird die 40-jährige Diana Krebs aus Berlin vermisst.

Die Vermisste hat am 14.06.2025, gegen 10:45 Uhr, ihre Urlaubsunterkunft, das Aparthotel Seeschlösschen, in der Dünenstraße in Zinnowitz verlassen. Kurze Zeit später erschien sie in der Touristeninformation Zinnowitz und erkundigte sich dort nach einem Fernbus von Zinnowitz nach Berlin.

Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurdeFrau Krebs letztmalig auf dem Country-Festival Zinnowitz im Kulturhauspark durch das Sicherheitspersonal gesichtet. Seit dem gibt es keinen Hinweis zu ihrem Aufenthaltsort.

Die Vermisste benötigt dringende medizinische Hilfe.

Frau Krebs ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat lange, blonde Haare, welche sie offen trägt. Sie ist von kräftiger Statur und war letztmalig mit einer kurzen Jeanshose und einer hellblauen Weste bekleidet. Auf dem Rücken trug sie einen Rucksack.

Die Suchmaßnahmen der Polizei, unter Hinzuziehung von Fährtenhunden und des Polizeihubschraubers, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Wer Frau Krebs gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Heringsdorf unter 038378 /279224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv