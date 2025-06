POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Kradfahrer auf der B110 bei Zarrenthin (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Anklam (ots) -



Am 14.06.2025, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der B 110, auf

Höhe der Ortschaft Zarrenthin, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach

derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 35-jährige deutsche Fahrerin

eines PKW Audi die B 110 aus Richtung Jarmen kommend in Richtung

Tutow und beabsichtigte einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Beim

Ausscheren übersah sie den 36-jährigen Fahrer eines Motorrades

Suzuki, welcher gerade den Audi überholen wollte. Es kam zum

Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Motorrad. Infolge der

Kollision wurde der Kradfahrer in die Fahrbahnnebenanlage

geschleudert. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen und

wurde zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum Greifswald verbracht.

Die Fahrerin des Audi blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden.

Am PKW und dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Die B 110 war an der Unfallstelle für zweieinhalb Stunden voll

gesperrt.





