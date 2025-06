POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Rostock (ots) -



Am 13.06.2025 gegen 20:18 Uhr ereignete sich auf der K12 zwischen

Perdöhl und Wittenburg ein Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich

verunglückte. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine Kolonne aus

insgesamt vier Krafträdern die Kreisstraße 12 aus Richtung Perdöhl in

Richtung Wittenburg. Innerhalb einer Rechtskurve verlor der

60-jährige Kradfahrer, aus bisher unbekannter Ursache, die Kontrolle

über sein Fahrzeug, kam linksseitig von der Fahrbahn ab und

kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum. Durch die vor Ort

befindlichen Ersthelfer wurde versucht die Person zu reanimieren. Der

eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des 60-jährigen

feststellen.



Wie es zu dem Unfall kam, ist gegenwärtig Gegenstand der

Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise oder

Informationen zum Unfallgeschehen haben sich bei der Polizei zu

melden.



Neben Polizei und Rettungsdienst waren insgesamt sechs Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Perdöhl im Einsatz.



Die Kreisstraße 12 war für die Dauer von circa 4 Stunden vollständig

gesperrt. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch

einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich auf ca. 5.000 Euro.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



