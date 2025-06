POL-HRO: Trickbetrüger erbeuten mit PayPal-Links Geld - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots) -



In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter mit gefälschten PayPal-Links und QR-Codes unautorisiert Geldabbuchungen von den PayPal-Konten ihrer Opfer vorgenommen. In drei Fällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden Zahlungen in Höhe von insgesamt über 3.000 Euro ohne Zustimmung der Kontoinhaber veranlasst.



Die späteren Opfer haben auf drei verschiedenen Online-Verkaufsplattformen Gegenstände zum Verkauf angeboten. Die mutmaßlichen Käufer boten per Nachricht die Bezahlung der Beträge über den Bezahldienst PayPal an. Über einen mitgeschickten Link oder QR-Code sollten die Zahlungen von den Opfern bestätigt werden. Die ahnungslosen Geschädigten folgten den Anweisungen - kurz darauf stellten sie nicht autorisierte Zahlungen von ihrem PayPal-Konto fest.



Alle Fälle wurden sowohl dem Support von PayPal als auch den Verkaufsplattformen gemeldet. Auch die jeweilige Hausbank sollte umgehend informiert werden, da so mögliche Abbuchungen verhindert werden können.



Die Polizei warnt vor der professionellen Vorgehensweise der Betrüger und rät, Links und QR-Codes stets kritisch zu hinterfragen. Solche mitgesendeten Links oder QR-Codes sollten nicht geöffnet werden. Stattdessen empfiehlt sich der direkte Zugriff auf das eigene Konto beim Bezahldienst. Nützliche Präventionstipps und Verhaltensweisen zu diesem Thema sind im Internet auf der Homepage www.polizei-beratung.de zu finden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell