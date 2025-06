POL-NB: Verkehrsunfall deckt Straftaten auf

Altentreptow (ots) -



Am 12. Juni 2025 wurde eine Streifenwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow gegen 13:15 Uhr über einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz "Demminer Land" an der BAB 20 informiert. Hierbei soll eine männliche Person gegen ein parkendes Auto gefahren sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben.



Da durch die weitere Unfallbeteiligte eine Beschreibung des Fahrzeugs und des Fahrers vorlag, konnten die Beamten das Auto auf der BAB 20 feststellen und eine Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Friedland durchführen.



Eine anschließende Atemalkoholkontrolle bei dem 43-jährigen polnischen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,57 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde im naheliegenden Krankenhaus durchgeführt.



Der Fahrzeugschein konnte lediglich als Kopie vorgelegt werden, sodass die Beamten eine Sachfahndung veranlassten. Diese ergab, dass das Fahrzeug in der Nacht zuvor im Bundesland Schleswig- Holstein entwendet wurde.



Durch die Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wurde eine vorläufige Festnahme angeordnet bis die Umstände weiter aufgeklärt werden können. Der 43-Jährige wurde am Morgen des 13.06.2025 aus dem Gewahrsam entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen.



Die örtlich zuständige Polizeidienststelle in Schleswig- Holstein nahm Kontakt zu dem Fahrzeughalter auf und informierte ihn über die Feststellung seines entwendeten Fahrzeugs.



Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell