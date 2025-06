POL-ANK: Fehler beim Überholen verursacht Unfall im Gegenverkehr

Karlsburg (ots) -



Am gestrigen Donnerstag gegen 13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B109 zwischen Greifswald und Moeckow. In Richtung Moeckow überholte ein 76-jähriger deutscher Fahrer in einem PKW Toyota ein stehendes Entsorgungsfahrzeug, welches zu diesem Zeitpunkt zur Entleerung der Mülltonnen gehalten hatte.

Da der überholende Fahrer den Gegenverkehr unzureichend beachtete, musste ein 48-jähriger deutscher Fahrer eines PKW VW im Gegenverkehr stark abbremsen und kam zum Stillstand. Hinter dem abgebremsten Fahrzeug fuhren weitere PKW in Kolonne. Durch die Bremsung des VW-Fahrers kam es zu einem Zusammenstoß mit einem hinter ihm fahrenden PKW Skoda.

Die 67-jährige deutsche Fahrerin des PKW Skoda wurde dabei leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von über 14.000 Euro.

Zwei der Unfallbeteiligten hatten den Unfallort vorzeitig verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung.



