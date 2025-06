POL-HRO: Schweriner Polizei ermittelt in zwei Verkehrsstraftaten - Zeugen gesucht

Schwerin / LK LUP (ots) -



In zwei aktuellen Fällen ermittelt die Polizei Schwerin wegen des Verdachts von Verkehrsstraftaten und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.



Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Ludwigsluster Chaussee



Am Mittwochnachmittag, den 11. Juni 2025, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Ludwigsluster Chaussee in Fahrtrichtung stadtauswärts zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte der Fahrer eines schwarzen VW Tiguan unvermittelt die Fahrspur. Infolge des Fahrmanövers musste eine 66-jährige Fahrerin eines Seat Leon stark abbremsen, wodurch es zu Auffahrunfällen kam.



Ein nachfolgender Ford Transit konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat auf, unmittelbar danach kollidierte ein Mercedes Viano mit dem Ford. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, darunter die 66-jährige Seat-Fahrerin sowie der 30-jährige Fahrer des Ford Transit. Der 30-jährige Schweriner wurde anschließend im Krankenhaus medizinischen behandelt.



Der mutmaßliche Verursacher, der Fahrer des schwarzen VW Tiguan, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Fahrer oder zum schwarzen VW Tiguan machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Gefährdung durch Motorradfahrer



Am Abend des 12. Juni 2025 fiel einer Polizeistreife ein Motorradfahrer auf, der verbotswidrig durch die Fußgängerzone am Marienplatz fuhr. Als die Beamten den Fahrer gegen 19:30 Uhr kontrollieren wollten, entzog sich dieser der Maßnahme mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Die anschließende Fahrt führte über die Goethestraße, den Platz der Jugend, die Graf-Schack-Allee sowie die Ludwigsluster Chaussee. Dabei missachtete der Fahrer nicht nur die Anhaltesignale der Polizeibeamten sondern auch rote Ampeln. An der Kreuzung Graf-Schack-Allee / Ostorfer Ufer / Ludwigsluster Chaussee mussten mehrere Fahrzeugführer abbremsen, um eine Kollision mit dem Motorradfahrer zu vermeiden.



Aufgrund der Eigengefährdung und Gefährdung Dritter sowie der weiterhin stark überhöhten Geschwindigkeit wurde die Nachfahrt kurz vor der Stadtgrenze abgebrochen.



Bei dem Motorrad soll es sich um eine schwarz-grüne Kawasaki Z900 handeln, die auf einen Mann aus der Gemeinde Domsühl zugelassen ist.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- dunkles Oberteil

- hellblaue Jeans

- dunkle Sneaker

- dunkler Helm

Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise:

Wer hat die Fahrweise des Motorradfahrers beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Fahrers machen?



Hinweise zu beiden Sachverhalten nimmt die Polizei Schwerin unter Tel. 0385/5180-2224 oder per Mail kk.schwerin@polmv.de entgegen.



