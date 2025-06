POL-HRO: Mann flieht vor Fahrscheinkontrolle - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Rostock (ots) -



Am gestrigen Donnerstag, 12. Juni 2025, kontrollierten Fahrausweisprüfer gegen 17:15 Uhr einen Mann in einer Straßenbahn im Bereich Rostock-Dierkow. Der Mann konnte keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Während der Identitätsfeststellung an der Haltestelle Hölderlinweg stieß der Fahrgast einen der Fahrausweisprüfer zur Seite und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.



Dank der präzisen und markanten Personenbeschreibung konnte die Polizei den flüchtigen Tatverdächtigen zügig ermitteln. Es handelt sich um einen 21-jährigen Deutschen, der nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung sowie der Beförderungserschleichung strafrechtlich verfolgt wird.



