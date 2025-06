POL-HRO: Autofahrer fährt in Wittenförden betrunken gegen Grundstückszaun

Wittenförden (ots) -



Ein 64-jähriger Autofahrer soll am frühen Donnerstagnachmittag in Wittenförden alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht haben. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge sei der Tatverdächtige gegen 13:30 Uhr im Nordring zuerst gegen den Mast einer Straßenlaterne und anschließend gegen einen Grundstückszaun gefahren. Die hinzugerufenen Polizisten haben beim unverletzten 64-Jährigen einen Atemalkoholwert von etwa 0,8 Promille gemessen, weswegen im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen den deutschen Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell