POL-HST: Verkehrsunfall bei Barth mit mehreren Verletzten, erheblichen Sachschaden und Straßensperrung

Am gestrigen Donnerstag (12.06.2025) kam es gegen 15:00 Uhr auf der L21 bei Barth zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen kam ein 21-jähriger Transporter Fahrer aus Richtung Rubitz an die Kreuzung zur Landesstraße und missachtet beim Befahren der L21 vermutlich die Vorfahrt eines Elektroautos der Marke MG. Die Limousine der 34-jährigen Fahrerin kam aus Richtung Flemendorf und war unterwegs nach Barth. In dem Fahrzeug befanden sich noch eine 58-jährige Mitfahrerin sowie ein 6-jähriger Junge. Alle drei Insassen wurden durch die Kollision mit dem Transporter verletzt, die 58-Jährige vermutlich sogar schwer. Auch der Transporter Fahrer erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen.



Die Feuerwehr unterstützte bei der Bergung der Fahrzeuge. Es kam zur Sperrung des L21 und es entstand ein Sachschaden, der vorerst auf mindestens 55.000 Euro geschätzt wird.

Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.



