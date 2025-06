POL-HRO: Reifenplatzer löst Flächenbrand am Rand der BAB 19 bei Linstow im Landkreis Rostock aus

Landkreis Rostock/BAB 19 (ots) -



Ein Flächenbrand neben der Fahrbahn der BAB 19 beschäftigte am gestrigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr gleich mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr.



Wie nach gegenwärtigem Erkenntnisstand mitgeteilt werden kann, sei ein zuvor geplatzter Reifen eines LKW sowie der damit verbundene Funkenflug nach Kontakt zwischen Felge und Asphalt ursächlich für die Entstehung des Brandes auf beiden Seiten der Fahrbahn in Richtung Rostock. Laut vorliegenden Angaben wären insgesamt circa 120 Quadratmeter Buschwerk und Wiese von den Flammen betroffen gewesen. Aufgrund des unmittelbaren Löscheinsatzes der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Hierfür wurde die Fahrtrichtung Rostock temporär voll gesperrt, wodurch es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des auflaufenden Fahrzeugverkehrs gekommen ist. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen indes nicht vor.



Ein für den Sachverhalt möglicherweise verantwortliches Fahrzeug konnte durch die Beamten der Autobahnpolizei nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



