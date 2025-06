POL-NB: Wohnhausbrand auf Rügen

Schaprode auf Rügen (LK V-R) (ots) -



Am 12.06.2025 gegen 22:15 Uhr wird der IRLSt des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Schaprode gemeldet.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilliger Feuerwehren brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung. Die beiden 45- bzw. 14-jährigen, deutschen, weiblichen Bewohnerinnen des Wohnhauses konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Haus begeben. Die unmittelbar angrenzenden Nachhäuser wurden temporär ebenfalls evakuiert.



An den Löscharbeiten beteiligten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Schaprode, Trent, Kluis, Gingst, Samtens und die Führungsgruppe Amt West Rügen. Es kamen diversen Löschfahrzeugen und 63 Kameradinnen und Kameraden zum Einsatz. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, es konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert werden.



Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner der Nachbarhäuser in ihre Häuser zurückkehren. Das vom Brand betroffene Haus ist unbewohnbar. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund angeordnet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell