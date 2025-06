POL-NB: Feuerwehr kollidiert mit PKW

Malchow (LK MSE) (ots) -



Am 12.06.2025 gegen 16:15 Uhr erging über die IRLSt MSE ein E-Call Notruf zu einem Verkehrsunfall auf der B 192 auf Höhe der Anschlussstelle Malchow der BAB19 in Fahrtrichtung Berlin.



Nach ersten Erkenntnissen war der 28-jährige deutsche Fahrer eines Mannschaftstransportwagens (MTW) der Freiwillige Feuerwehr Neustadt-Glewe bei dem Abbiegevorgang von der B 192 auf die BAB 19 einen entgegenkommenden VW Tiguan zusammengestoßen. Der 58-jährige deutsche Fahrer des VW Tiguan fuhr in die rechte Seite des MTW. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der auf eine Höhe von etwa 80.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und die Fahrbahn der B 192 musste für knapp zwei Stunden, bis zur Beräumung beider Fahrzeuge, halbseitig gesperrt werden.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. In dem MTW befand sich zu dem Fahrer noch ein Beifahrer, sie waren nicht mit Sonderrechten im Einsatz.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell