POL-NB: Polizeieinsatz an der Asylbewerberunterkunft in Jürgenstorf

Malchin (ots) -



Am 11.06.2025 gegen 19:30 Uhr erhielt das Polizeirevier Malchin eine Meldung über eine Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Jürgenstorf bei Stavenhagen.



Vor Ort kamen Kollegen der Bereitschaftspolizei im Rahmen des Bäderdienstes als Unterstützung für das Revier Malchin zum Einsatz. Es stellte sich heraus, dass ein 45-jähriger russischer Bewohner der Unterkunft zuvor vier 6-jährige syrische Kinder auf einem dortigen Spielplatz im Birkenweg mit einem Messer in der Hand angesprochen haben soll. Die Kinder wendeten sich von dem Mann ab und meldeten es bei einem Mitarbeiter der Unterkunft, welcher wiederum die Polizei darüber informierte. Die Kinder blieben unverletzt.



Weiterhin wurde gemeldet, dass der 45-Jährige nun augenscheinlich alkoholisiert mit einem Auto von der Unterkunft losgefahren sei und kurze Zeit später wiederkam. Das verwendete Fahrzeug sowie der alkoholisierte Tatverdächtige konnten an der Asylbewerberunterkunft angetroffen werden. Da zu diesem Zeitpunkt der Verdacht der Trunkenheitsfahrt bestand, wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Malchin durchgeführt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine Atemalkoholkontrolle war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.



Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Als gegen 22:30 Uhr den Kollegen des Polizeireviers Malchin eine männliche Person im Stadtgebiet von Malchin gemeldet wurde, die alkoholisiert auf der Straße läuft und Autos und Personen anschreit, hatten die Beamten schon eine Vermutung, die sich bestätigen sollte. Der 45-jährige Russe wurde vor Ort angetroffen und anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Um 23:00 Uhr ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,82 Promille.



Gegen den Mann werden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell