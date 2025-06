POL-HRO: Polizeizentrum Schwerin wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar

Schwerin (ots) -



Das Polizeizentrum Schwerin in der Graf-Yorck-Straße ist telefonisch wieder uneingeschränkt erreichbar. Die Störung konnte innerhalb weniger Stunden beseitigt werden. Nunmehr sind sowohl die Polizeiinspektion, die Kriminalpolizeiinspektion sowie das Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand und Katastrophenschutz (LPBK)und auch die Bereitschaftspolizei wieder am Netz.



Durch Bauarbeiten war heute Mittag eine Versorgungsleitung so stark beschädigt worden, dass es erhebliche Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit der dortigen Dienststellen gab (Bezug Pressemittelung von heute/ 12:03 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6053941).



