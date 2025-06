POL-HRO: 34-Jährige greift Polizisten an: Ein Beamter bei Einsatz in Rostock verletzt

Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend, 11. Juni 2025, wurde die Polizei gegen 21:30 Uhr zu einem Einsatz im Kolumbusring im Rostocker Stadtteil Schmarl gerufen. Grund war die Weigerung einer Frau, ein gegen sie ausgesprochenes Hausverbot in einem dortigen Einkaufszentrum zu befolgen.



Vor Ort trafen die Polizisten auf eine 34-jährige Deutsche, die zunächst der Aufforderung, den Ort zu verlassen, nachkam. Im weiteren Verlauf verhielt sich die Frau jedoch zunehmend aggressiv. Sie beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte mehrfach und versuchte, diese mit einem Kugelschreiber zu verletzen.



Als sie daraufhin zu Boden gebracht werden musste, setzte die Frau ihren Widerstand fort und biss einem der Beamten in den Finger. Angesichts ihres psychischen Ausnahmezustands wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.



Die Polizeiinspektion Rostock hat gegen die 34-Jährige Strafanzeigen wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, des Widerstands sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.



Der betroffene Beamte erlitt durch den Biss leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.



