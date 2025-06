Öffentlichkeitsfahndung nach einer Raubstraftat

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Stralsund die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Täter.

Der Polizei in Stralsund wurde angezeigt, dass es bereits Anfang Mai in der Stralsunder Badenstraße 49 in einem Lottoladen zu einer versuchten räuberischen Erpressung kam. Die Tat hat sich am Samstag, dem 07.05.2025 kurz nach 18:00 Uhr ereignet.

Der derzeit unbekannte Täter kaufte eine Flasche Wasser und soll die Ladeninhaberin dann aufgefordert haben, die Kasse geöffnet zu lassen und ihm Geld herauszugeben. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hielt er dabei einen waffenähnlichen Gegenstand unter seiner Jacke. Durch das Betreten des Geschäfts durch eine weitere Person ließ der Täter von der Tat ab, verließ den Laden und verschwand in Richtung Wasserstraße.

Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang unbekannten Mann identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Der männliche Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 30 Jahre alt,

- geschätzt 175 cm groß,

- rötlicher Bart

- trug ein schwarzes Cap mit weißer Aufschrift "ICON" und eine schwarze Jacke der Marke "the North Face", sowie eine dunkle Hose

- Sprache: Hochdeutsch ohne Akzent

- europäischer Phänotyp mit normaler Statur

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Stralsund (03831-28900), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.