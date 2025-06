POL-HRO: Unbekannte brechen in Tierarztpraxis in Klütz ein

Klütz (ots) -



Im Verlauf des zurückliegenden Pfingstwochenendes sind Unbekannte in eine Tierarztpraxis in Klütz eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum vom 06. bis zum 10. Juni haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter offenbar gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis in Klütz verschafft. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und nahmen neben Bargeld auch Medikamente mit. Die Menge des Stehlgutes sowie der entstandene Schaden sind derzeit nicht bekannt.



Zeugen, die Hinweise zur Tat im Bereich der Straße Im Kaiser oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



