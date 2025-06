POL-HRO: 1,9 Promille - 44-jähriger PKW-Fahrer übersieht Gegenverkehr und verursacht Unfall

Landkreis Rostock/L 13 Höhe BAB 20 (ots) -



Am 11.06.2025 ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der L13 im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn 20 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden.



Wie dem aktuellen Sachstand der Verkehrsunfallermittlungen entnommen werden kann, habe der in Rostock wohnhafte Fahrer des BMW während des Abbiegens auf die BAB 20 vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von 1,9 Promille den Gegenverkehr übersehen. Folglich kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Fiat, der in Fahrtrichtung Bad Doberan unterwegs gewesen ist. Sowohl der 52-jährige Fahrerin, als auch dessen 63-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in einer Rostocker Klinik medizinisch versorgt werden. Die Fahrzeuge wurden aufgrund der Kollision derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der visuellen Begutachtung vor Ort wird der entstandene Sachschaden mehrere Zehntausend Euro betragen.



Der Führerschein des Unfallfahrers wurde beschlagnahmt. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei in Bad Doberan.



