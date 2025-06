POL-ANK: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Völschow (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, 11.06.2025, kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 35 auf Höhe der Ortschaft Völschow. Die 47-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die L 35 aus Richtung Jarmen kommend und wollte nach rechts in Richtung Plötz abbiegen. Unmittelbar vor dem Abbiegevorgang habe die 47-Jährige ihr Fahrzeug zum stehen bringen müssen, da sich im Einmündungsbereich ein 56-jähriger Deutscher mit seinem Pkw Opel befand. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite sei es nicht möglich gewesen die Zufahrt nach Plötz gleichzeitig zu befahren. In weiterer Folge habe ein 88-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Mitsubishi, welcher die L35 ebenfalls aus Rcihtung Jarmen befuhr, die Situation verkannt und angenommen, dass die 47-Jährige gerade beim Abbiegen sei. Infolgedessen sei der 88-Jährige ungebremst auf das Heck des Pkw Skoda aufgefahren.



Die Fahrzeugführerin des Pkw Skoda wurde aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzt.



Am Pkw Skoda und Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.



Die L 35 war an der Unfallstelle für eine dreiviertel Stunde voll gesperrt.



