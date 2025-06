POL-ANK: Traktor verunfallt - Fahrer leichtverletzt

Mellenthin/ Usedom (ots) -



Am 11.06.2025 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Mellenthin und Usedom. Der 21-jährige deutsche Fahrer eines Traktors der Marke Fendt wollte mit seinem Fahrzeuggespann von der B 110 auf die K44 abbiegen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verlor der Anhänger zum Ende der Kurve den Halt und kippte auf die Seite.

Der Fahrzeugführer zog sich im Rahmen des Unfallgeschehens leichte Verletzungen zu, wurde zur weiteren medizinischen Behandlung jedoch zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand an Zugmaschine und Anhänger ein Gesamtschaden von 120.000 Euro.

Die K44 war zur Bergung des Anhängers insgesamt eine Stunde voll gesperrt.



