POL-HRO: Audi A6 ausgebrannt - Polizei Güstrow ermittelt wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht gegen 02:30 Uhr zum einen Audi A6 anzündeten und flüchteten.



Laut Angaben eines Anwohners sei dieser durch Knistergeräusche auf den Brand aufmerksam geworden, bevor er umgehend die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Polizei Güstrow alarmierte. Aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gegenstände verhindert werden. Der Innenraum des Audi brannte jedoch vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit mindestens 40.000 Euro beziffert. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz. Die in diesem Zusammenhang gesicherten Spuren werden nun ausgewertet.



Zur potentiell tatverdächtigen Person liegen indes nur wenige Angaben vor. Der Hinweisgeber gab im Rahmen einer ersten Befragung an, dass er lediglich eine dunkel gekleidete Person in Richtung Feldstraße habe weglaufen sehen.



Um die Umstände des Tatgeschehens im Fortgang der Ermittlungen weiter zu erhellen bittet die Polizei daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die möglicherweise Angaben zu dem Sachverhalt und dem betreffenden Zeitraum (12.06.2025 02:00 Uhr bis circa 03:00 Uhr) machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03843 2660 oder dem polizeilichen Notruf zu melden. Selbstverständlich können Sie Ihre Hinweise auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle geben.



