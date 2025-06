POL-NB: PKW überschlägt sich - Fahrer leichtverletzt

Mildenitz (LK MSE) (ots) -



Am 11.06.2025 gegen 18:25 Uhr kam es auf der B 104 am Ortseingang Mildenitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 86-jährige deutsche Fahrer eines VW Golf die B104 aus Richtung Woldegk. In einer leichten Linkskurve in der Ortschaft Mildenitz geriet der VW Golf erst auf die linke Fahrspur und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der PKW überschlug.



Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und musste ins Klinikum Neubrandenburg eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 104 halbseitig gesperrt.



