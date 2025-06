POL-NB: Motorradfahrer liefert sich illegales Straßenrennen mit der Polizei

Stralsund (ots) -



Am Dienstagabend, dem 11.06.2025, gegen 17:30 Uhr fielen den Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund zwei Motorräder auf, die mit ziemlich rasanter Fahrweise die Parower Straße in Richtung Heinrich-Heine-Ring befuhren.



Die Beamten entschlossen sich, diese Motorräder einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Doch statt dem Anhaltesignal der Polizei Folge zu leisten, beschleunigte das eine Motorrad und versuchte sich zu entziehen. Die Polizei nahm die Verfolgung über mehrere Straßen der Stralsunder Innenstadt auf. In der Parower Chaussee endete die Fahrt.



Bei der nun folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen nicht zu dem Motorrad gehörte, der Fahrzeugführer nicht im Besitzt der erforderlichen Fahrerlaubnis war und dass das Motorrad technisch so verändert wurde, dass es nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden darf.



Gegen den Motorradfahrer wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Straftaten aufgenommen.



Die Flucht vor der Polizei mit einem Kraftfahrzeug kann als illegales Rennen gemäß § 315d StGB gewertet werden, wenn rücksichtslos mit hohen Geschwindigkeiten gefahren wird und die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf genommen wird.



