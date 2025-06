POL-NB: Mutiger Bürger bringt Dame die Handtasche zurück

Malchin (ots) -



Am Dienstag, den 10.06.2025, meldete ein Zeuge gegen 06:50 Uhr, dass es soeben zu einem Raub in der Mühlenstraße in Malchin kam.



Demnach sei eine 81-jährige Frau auf dem Weg in einen Supermarkt gewesen als ihr plötzlich auf Höhe der Mühlenstraße durch eine unbekannte Person die Handtasche entrissen wurde. Der Täter lief mit der Handtasche davon in Richtung Strelitzer Straße. Die Frau schrie laut um Hilfe und folgte der Person. Diese Situation wurde durch den 30-jährigen Zeugen bemerkt. Der Mann schrie den Täter an, wodurch dieser die Handtasche fallen ließ und weiter in Richtung Stadtpark flüchtete. Im Anschluss konnte die Handtasche an die 81-Jährige übergeben werden und der Mann informierte die Polizei in Malchin. Die Frau blieb unverletzt. Aus der Tasche wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.



Nach ersten Zeugenaussagen vor Ort ergibt sich ein Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 17-Jährigen. Die Ermittlungen wegen des Raubes werden bei der Kriminalpolizei Malchin geführt.



Alle hier aufgeführten Personen sind Deutsche.



Die Polizei bedankt sich in diesem Fall bei dem 30-jährigen Mann für seine Zivilcourage.



