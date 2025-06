POL-HST: Zusammenstoß zwischen Bäderbahn und Auto endet glimpflich

Rügen (ots) -



Am heutigen Mittwoch (11.06.2025) kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Lok der Rügenschen Bäderbahn und einem PKW.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 67-jähriger Fordfahrer an einen unbeschrankten Bahnübergang in der Strandstraße in Baabe. Vermutlich kam das Fahrzeug des Urlaubers etwas zu weit in den Bereich der Gleise und wurde durch einen heranfahrenden Zug an der Stoßstange beschädigt. Es gab keine Verletzten und der entstandene Sachschaden wird vorerst auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren anschließend noch fahrbereit. Es kam lediglich zu kurzen Verkehrseinschränkungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Sänger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell