POL-NB: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen an PKW

Malchin (ots) -



In der Nacht vom 05.06.2025 zum 06.06.2025 kam es im gesamten Stadtgebiet von Malchin zu mehreren, insgesamt 11, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.



Demnach haben bislang unbekannte Täter mindestens einen oder mehrere Reifen an den jeweiligen Autos zerstochen.



Einige Beschädigungen wurden durch die Fahrzeugbesitzer gemeldet, andere wurden durch die Beamten des Polizeireviers Malchin während der Streifentätigkeit festgestellt. Alle Besitzer konnten in der Zwischenzeit ermittelt und in Kenntnis gesetzt werden.



In den folgenden Straßen wurden die PKW angegriffen: Petersilienstraße, Steintor-Mauer-Straße, Am Wall, Am Markt, Walter-Block-Straße, Basedower Straße, Rektor-Bülch-Straße und Schultetusstraße.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollten Sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwas Auffälliges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, melden Sie sich bei der Polizei. Das Polizeirevier Malchin nimmt Hinweise unter der 03994-2310 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell