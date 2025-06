POL-HRO: Tragischer Arbeitsunfall in Schlemmin im Landkreis Rostock - männliche Person stürzt bei Arbeiten an Funkturm in die Tiefe und verstirbt

Landkreis Rostock/Schlemmin bei Bützow (ots) -



Beamte der Polizei Polizei Bützow sowie der Kriminalpolizeiinspektion Rostock befanden sich seit etwa 14:15 Uhr des gestrigen Nachmittages gemeinsam mit weiteren Rettungskräften aufgrund eines zuvor gemeldeten Arbeitsunfalls in der Ortslage Schlemmin im Einsatz.



Nach vorliegenden Informationen sei der 57-jährige, aus Polen stammende Mitarbeiter einer Fachfirma für Betonsanierungen gegen 14:10 Uhr während durchgeführter Reparaturen am örtlichen Funkturm aus etwa 60 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Der Mann verstarb am Unfallort. Zur Erhellung der genauen Umstände kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rostock zum Einsatz. Nach aktuellem Stand der vor Ort durchgeführten Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein gegebenenfalls strafbares Handeln vor.



