POL-HRO: Verdacht der schweren Brandstiftung

Schwerin (ots) -



Am Abend des 10.06.2025 gegen 22:30 Uhr meldete die Leitstelle der

Feuerwehr einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der

Bäckerstraße in Schwerin.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort war der Qualm des Feuers

auf der Straße wahrzunehmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten

den Brand, welcher sich im Kellerbereich befand, erfolgreich löschen.



Durch Rauchgas wurden vier Personen leicht verletzt, wovon zwei

Personen durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein

umliegendes Krankhaus verbracht wurden. Es handelt sich bei den

verletzten Personen um Anwohner im Alter von 12, 30, 37 und 64

Jahren. Die Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es

wurde eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts der schweren

Brandstiftung aufgenommen.



Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.



PHK Mirco Kurzhals

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell