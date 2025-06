POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Rehna

Rehna (ots) -



Am 10.06.2025 kam es gegen 18:27 Uhr im Stadtgebiet Rehna zu einem

Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Der Unfallverursacher kollidierte zunächst mit einem am Straßenrand

geparkten PKW, welcher auf zwei weitere dort abgestellte Fahrzeuge

aufgeschoben wurde.



Im Folgenden kam der Unfallverursacher rechtsseitig von der Fahrbahn

ab, und verfehlte nur knapp eine sich auf dem Bürgersteig befindliche

Fußgängerin, bevor er mit einem Eisenpfahl kollidierte. Aufgrund der

Kollision kippte der Unfallwagen, Skoda, aufs Dach und verblieb in

dieser Position.



Die Insassen des PKW konnten durch das schnelle Eingreifen der

Ersthelfer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus diesem

geborgen werden.



Der 65-jährige deutsche Fahrzeugführer sowie dessen 61-jährige

deutsche Beifahrerin wurden schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.



Die Fußgängerin wurde vor Ort aufgrund eines Schockzustandes in

Augenschein genommen.



Bei dem Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von

0,65 Promille festgestellt.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.



Ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wurde eingeleitet.



Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie 17

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rehna.



