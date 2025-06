POL-ANK: Verkehrsunfall mit verletzten Mopedfahrer

Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag kam es um 08:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Greifswalder Gützkower Landstraße.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 17-jährige deutsche Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Yamaha die Gützkower Landstraße, als der 77-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel trotz Gegenverkehr abbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin der 17-Jährige zunächst mit der Frontscheibe des Pkw kollidierte und anschließend über diesen auf den Boden stürzte.



Der 17-jährige kam in weiterer Folge schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell