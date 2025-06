POL-HRO: Polizeieinsatz nach Bedrohung in Schwerin

Schwerin (ots) -



Ein polizeibekannter 37-jähriger Mann aus Schwerin hat am Dienstag auf dem Gelände der Helios Klinik Patienten bedroht und somit für einen Polizeieinsatz gesorgt. Da es Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des Mannes gab, wurden umgehend Kräfte alarmiert.



Durch Zeugenaussagen wurde bekannt, dass sich der Mann zwischenzeitlich in der Bahn der Linie 1 befinden sollte. Diese wurde durch Beamte des Schweriner Hauptreviers am Marienplatz gestoppt. Der Tatverdächtige konnte in der Bahn festgestellt werden. Er trug eine Schreckschusswaffe und passende Munition bei sich. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in medizinische Betreuung übergeben, eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung wurde aufgenommen.



Der 37-jährige Deutsche ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Erschleichen von Leistungen und Bedrohungen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell