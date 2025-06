POL-ANK: Diebstahl mehrerer E-Bikes aus Tiefgaragen

Ahlbeck/ Heringsdorf (ots) -



Im Zeitraum vom Sonntag (08.06.2025) auf Pfingstmontag (09.06.2025) kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurden auf der Insel Usedom zu mehreren Diebstahlshandlungen.

In der Ahlbecker Kurstraße wurden ein E-Bike der Marke Victoria sowie ein E-Bike der Marke Winora in einer Tiefgarage abgestellt, von wo sie durch bislang unbekannte Täter gestohlen wurden.

Zudem wurden zwei E-Bikes der Marke KTM in der Heringsdorfer Maxim-Gorki-Straße entwendet.



Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 12.600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



In diesem Zusammenhang ruft die Polizei Zeugen auf, die in den Nachtstunden vom 08.06.2025 zum 09.06.2025 etwas Ungewöhnliches an den Tatorten oder deren Nachbereichen beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/2790 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



