POL-HRO: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - mehrere Beamte im Landkreis Ludwigslust-Parchim durch Angriffe verletzt

Mehrere Beamte der Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind bei Einsätzen im Zeitraum des zurückliegenden Pfingstwochenendes durch Widerstandshandlungen körperlich attackiert und hierbei zum Teil durch Schläge und Fußtritte verletzt worden.



Nebst zweier Einsätze in Ludwigslust und Hagenow ereignete sich der in negativem Sinne herausragendste Einsatz am 08.06.2025 in Boizenburg. Mehrere Streifenteams befanden sich gegen 00:30 Uhr aufgrund einer gemeldeten Schlägerei in Brahlsdorf im Einsatz. Im Zuge der Schlichtung vor Ort geriet ein 27-jähriger Pole in den Fokus der Einsatzkräfte, als dieser unvermittelt versuchte in Richtung der Köpfe der Beamten zu schlagen. Der Beschuldigte konnte zunächst überwältigt werden, jedoch setzte sich die Auseinandersetzung am Boden aufgrund von weiteren Schlägen, Tritten und Kopfstößen fort. Erst durch das Einschreiten weiterer Polizisten konnte der äußerst aggressive Mann schlussendlich sicher fixiert werden. Augenscheinlich soll sich der Beschuldigte in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Inwieweit diese durch den möglichen Konsum berauschender Mittel hervorgerufen wurde, soll nun die Auswertung der später entnommenen Blutprobe aufzeigen.



Im Ergebnis des Einsatzes trug ein eingesetzter Beamter leichte Kopfverletzungen davon. Darüber hinaus erlitt eine Beamtin u.a. eine Quetschung des Wadenbeins. Sie musste im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden und ist seither nicht dienstfähig.



In allen Sachverhalten wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Widerstandshandlung sowie des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



