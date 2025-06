POL-HRO: Tatverdächtige nach Einbruch in Rostocker Innenstadt auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 8. Juni 2025 ist es Einsatzkräften der Polizeiinspektion Rostock gelungen, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Kröpeliner Straße auf frischer Tat zu stellen. Ein dritter Tatverdächtiger konnte wenig später identifiziert werden.



Kurz nach 02:00 Uhr informierte der Inhaber die Polizei, nachdem die Alarmanlage seines Bekleidungsgeschäfts ausgelöst worden war. Dank des schnellen Eingreifens der eingesetzten Beamten konnten zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren noch am Tatort gestellt werden. Einer der beiden wurde beim Versuch, das Geschäft durch eine defekte Scheibe zu verlassen, durch die Beamten festgehalten und zu Boden gebracht. Auch der zweite Tatverdächtige konnte am Verlassen des Geschäfts gehindert und zunächst gefesselt werden.



Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurden im Bereich des Tatortes mehrere Rucksäcke mit mutmaßlichem Diebesgut sichergestellt. Zur Spurensicherung kam vor Ort auch der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Die beiden vor Ort gestellten Männer gaben zudem Hinweise auf einen dritten Tatverdächtigen (25), der sich bereits vom Tatort entfernt hatte. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte weiterhin zur Sicherstellung weiteren Beweismaterials.



Bereits am Vortag, dem 7. Juni 2025, war es gegen 01:15 Uhr zu einem ähnlich gelagerten Einbruch in dasselbe Geschäft gekommen. Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie mehrere Personen beim Eindringen in das Objekt beobachteten. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen zunächst fliehen.



Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht und ob die drei ermittelten Personen auch für den Einbruch am Vortag verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Gegen alle drei Männer - syrische Staatsangehörige im Alter von 18, 19 und 25 Jahren - wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.



