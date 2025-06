POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neubrandenburg und der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg: Nachmeldung - Schusswaffengebrauch durch die Polizei

Demmin (ots) -



Wie gestern Abend bereits durch die Polizei berichtet, kam es am Montagnachmittag zum Schusswaffengebrauch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ortslage Siedenbrünzow.



Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass sich momentan eine junge Frau in einer Wohnung in Siedenbrünzow aufhalte, die mit einem Messer bewaffnet sei und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Der Bewohner, bei dem die junge Frau zu Gast war, verließ die Wohnung und alarmierte die Rettung.



Nach dem Eintreffen von zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeihauptreviers Demmin in der Wohnung wirkte die Situation zunächst kontrollier- und überschaubar. Im weiteren Verlauf kam es plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache durch die 20-jährige Frau zu einem gegenwärtigen Angriff mit einem Messer gegen den im Einsatz befindlichen Notarzt und die Polizeibeamten.

Daraufhin wurden zwei Schüsse durch die Beamten abgegeben, wodurch der Angriff verhindert werden konnte. Die Frau wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Das Messer wurde durch die Beamten sichergestellt.

Die Ermittlungen werden weiterhin durch die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg geführt.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell