POL-NB: Motorradfahrer verunfallt tödlich

Am 09.06.2025, gegen 20.30 Uhr kam es auf der L331 zwischen den Ortschaften Quadenschönfeld und Gramelow zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Motorrad der Marke Suzuki die Strecke. Er verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass er mit der Leitplanke zusammenstieß.

Ein vor Ort befindlicher Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die L331 wurde für ca. zwei Stunden während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro



