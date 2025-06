POL-NB: Schwerer Verkehrsunfälle nach Ausweichmanöver

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am 09.06.2025 ereignete sich auf der Bundestraße B 194 zwischen Steinhagen und Abtshagen gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 19-jährige Hamburgerin befuhr mit einem Kleinwagen die B 194 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Grimmen, als ein Wildtier (Art nicht erkannt) die Fahrbahn querte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wich die BMW-Fahrerin aus, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Bei dem Verkehrsunfall erlitt die Frau Verletzungen, wurde vor Ort medizinisch behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn wurde gereinigt und war insgesamt für ca. zwei Stunden zum Teil vollgesperrt.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 9.500 Euro.



