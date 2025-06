POL-NB: Brand mit einem Schaden von ca. 100.000 Euro

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am Pfingstmontag den 09.06.2025 wurde gegen 13.00 Uhr ein Brand in Kamminke in der dortigen Wieckstraße gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannten ein bewohnbarer Schuppen als Art Ferienhaus und ein kombinierter Carport/Schuppen mit Werkstatt in voller Ausdehnung. Das massiv gebaute Haupthaus wurde ebenfalls durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr weitere Brandherde im Haupthaus, welche jedoch umgehend gelöscht werden konnten. Das Feuer drohte auf ein benachbartes reetgedecktes Wohnhaus überzugreifen, was durch die zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert wurde.



Der Schuppen und der Carport brannten komplett nieder. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Durch Rauchgas wurden drei Personen leicht verletzt. Zwei davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Es handelt sich um die 85-jährige Bewohnerin des Hauses und ihren 56-jährigen Sohn. Eine Nachbarin (62 Jahre) hatte ebenfalls eine leichte Rauchvergiftung, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort verbleiben. Alle drei sind deutsche Staatsangehörige. Es besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin wird ein Brandursachenermittler am 10.06.2025 eingesetzt werden. Insgesamt waren vier Feuerwehren im Einsatz.



