POL-NB: Erstmeldung: Schusswaffengebrauch durch die Polizei

Demmin (ots) -



Am 09.06.2025 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Ortschaft Siedenbrünzow bei Demmin. Zuvor wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass es in einer Wohnung zu einer Bedrohungssituation gekommen sein soll. Während des Einsatzes kam es durch Beamte des Polizeihauptreviers Demmin zu einer Schusswaffenabgabe gegen eine 20-jährige Deutsche, wodurch diese verletzt wurde. Die Frau wurde bereits vor Ort medizinisch behandelt und im Anschluss in ein Klinikum verbracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen am Einsatzort aufgenommen.

Weitere Details zum Sachverhalt sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.



