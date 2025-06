POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Regionalzug

Eggesin (ots) -



Am Pfingstsonntag, den 08.06.2025, gegen 18:45 Uhr ereignete sich am

Bahnübergang im Bereich Gumnitz, in Richtung der Landesstraße 32 ein

Verkehrsunfall zwischen einem Regionalzug der Deutschen Bahn und

einem Pkw.

Der 22-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Ford nährte sich dem

dortigen unbeschrankten Bahnübergang, erkannte den herannahenden Zug

und brachte sein Fahrzeug zum Stillstand.

Er schätzte den Abstand zu den Gleisen jedoch falsch ein, sodass es

zu einer Kollision mit dem Triebwagen der Bahn kam.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und nur leichter

Sachschaden an der Bahn.

Insgesamt wird der Gesamtschaden auf ca. 10.500 Euro beziffert.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Bahnstrecke war zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für

1,5 Stunden gesperrt.



