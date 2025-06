POL-HRO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am 07.06.2025 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem rücksichtslosen

Verhalten eines Verkehrsteilnehmers.

Dabei wurden mindestens zwei Fußgänger stark gefährdet, wobei diese

der Polizei derzeit noch nicht namentlich bekannt sind.



Ein PKW befuhr mit rasanter Geschwindigkeit die Hamburger Allee aus

Richtung Hegelstraße kommend in Richtung Plater Straße.

Auf Höhe des Feuerwehrmuseums bog dieser ungebremst nach links in

Richtung Fernsehturm ein.

Beim Abbiegevorgang fuhr er ohne zu bremsen auf zwei, die Fahrbahn

querende, Passanten zu.

Diese konnten zur Seite springen und nur dadurch einen Zusammenprall

verhindern.

Der PKW wurde im Anschluss im Nahbereich festgestellt. Dabei handelt

es sich um einen schwarzen VW Polo.

Der Fahrzeugführer flüchtete fußläufig und konnte im Nahbereich durch

die Polizei alkoholisiert festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 36-Jährigen ergab einen Wert

von 2,09 Promille

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Gefährlichen Eingriff in

den Straßenverkehr aufgenommen.



Sachdienliche Hinweise zu der Tathandlung und den beiden Fußgängern

nehmen die Polizei in Schwerin unter Telefon 0385- 51802224, jede

andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Anika Pasch

Polizeihauptkommissarin

Polizeihauptrevier Schwerin



