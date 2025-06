POL-HRO: Unfall auf der BAB 20 wegen Aquaplanings bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Gegen 08:30 Uhr kam es am heutigen Pfingstsonntag auf der BAB 20 zu

einem Alleinunfall wegen einer den Witterungsbedingungen nicht

angepassten Geschwindigkeit.

Der 43-jährige Fahrer eines Opel befuhr die BAB 20 aus Richtung

Lübeck kommend in Fahrtrichtung Wismar.

Hier geriet der Pkw, etwa sieben Kilometer vor der Anschlussstelle

Grevesmühlen, wegen Aquaplanings ins Rutschen, kollidierte in der

weiteren Folge mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend nach

rechts von der Fahrbahn ab und in der Bankette zum Stehen.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden. Polizeilich wird der Sachschaden auf über 3.000 Euro

geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell