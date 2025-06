POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB20

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am 07.06.2025 ereignete sich auf der BAB20 zwischen den

Anschlussstellen Tribsees und Grimmen West gegen 18:45 Uhr ein

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren ein 47-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz und ein 33-jähriger syrischer

Fahrzeugführer eines weiteren Mercedes-Benz die BAB20 auf der

Richtungsfahrbahn Stettin, als plötzlich starker Regenfall einsetzte.



Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in diesem Moment zur

seitlichen Berührung zwischen beiden PKW. In deren Folge beide

Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren, sich

mehrfach auf der Fahrbahn drehten, ehe sie dann zunächst mit der

Mittelschutz- und anschließend mit der Schutzplanke am rechten

Fahrbahnrand kollidierten. Glücklicherweise blieben alle

Fahrzeuginsassen während des Unfalls unverletzt. Zwei mit in den

Fahrzeugen befindliche Kinder wurden dennoch vorsorglich ins

Krankenhaus nach Stralsund verbracht.



Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und

wurden durch ortsansässige Abschleppunternehmen geborgen.



Die Fahrbahn der BAB20 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und

Bergung der Fahrzeuge zwischenzeitlich für ca. eine Stunde voll

gesperrt.



Neben Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen und

des Polizeihauptrevieres Bergen kamen die Freiwillige Feuerwehr

Tribsees und ein Rettungswagen zum Einsatz.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell